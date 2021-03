Gb, il Principe Filippo sottoposto a intervento al cuore “riuscito”

Attesi da giorni dai sudditi del Regno Unito in ansia per le sue condizioni, sono arrivati gli aggiornamenti sulla salute del Principe Filippo. Buckingham Palace ha fatto sapere che il marito della Regina Elisabetta è stato sottoposto "ieri a una procedura riuscita per una condizione cardiaca pre-esistente al St. Bartholomew Hospital” di Londra e che "resterà ricoverato per trattamenti, riposo e recupero per un certo numero di giorni". Il duca di Edimburgo, che compirà 100 anni a giugno, era stato ricoverato all'ospedale King Edward oltre due settimane fa per un'infezione. Lunedì 1 marzo è stato trasferito St. Bartholomew Hospital dove è stata eseguito l’intervento (SPECIALE PRINCIPE FILIPPO).