Indonesia, l’eruzione del vulcano Sinabung in timelapse. VIDEO

Enorme colonna di fumo e cenere sull'isola di Sumatra. Al momento le autorità non hanno emesso ordini di evacuazione. Ai residenti è stato chiesto di tenersi a una distanza di cinque chilometri dal cratere

Una colonna di cenere di fumo di cinque chilometri nel cielo: è lo spettacolo regalato dal vulcano indonesiano Sinabung e ripreso in timelapse da Storyful. Si tratta della nube di fumo prodotta dal Sinabung più importante mai osservata dal 2010 e la cui intensa attività scatena la paura sull'isola di Sumatra.

Terzo livello di allarme

Al momento le autorità indonesiane hanno attivato il terzo livello di allarme su quattro e decretato il divieto di accesso in un raggio di 5 km intorno al cratere. Fonti locali hanno riferito che la popolazione è spaventata e che molti residenti rimangono in casa per proteggersi dalle dense ceneri vulcaniche.

Le eruzioni del Sinabung

Il Sinabung, 2.460 metri di altitudine nel Nord dell'isola di Sumatra, è rimasto inattivo per diversi secoli, risvegliandosi nel 2010 con un'eruzione che ha causato due morti. Nel 2014 un'altra eruzione ha provocato 16 vittime e nel 2016 altre sette. In Indonesia, arcipelago di oltre 17 mila isole ed isolotti, ci sono in tutto 130 vulcani attivi. Nelle ultime settimane un altro vulcano indonesiano, il Merapi sull'isola di Giava, ha registrato una forte attività, con l'emissione ieri di colate di lava incandescente