Olanda, esplosione vicino laboratorio analisi tamponi

La dinamica dell'esplosione

approfondimento

La polizia di Noord-Holland North riferisce di finestre in frantumi ma non segnala feriti. Secondo Menno Hartenberg, portavoce della polizia di Noord-Holland North, cinque finestre sono state distrutte: "Qualcosa è esploso", conferma Hartenberg. Nessuno è rimasto ferito. La polizia sta indagando e la zona è isolata: "Ci vorrà tutto il tempo necessario". Un portavoce della Ggd riferisce che il luogo rimarrà chiuso almeno per questa mattina. "Tutti gli appuntamenti sono cancellati. Non possiamo prevedere quando il luogo riaprirà", ha detto il portavoce.