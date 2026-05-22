"Le aziende non dovrebbero partecipare alle gare d'appalto"

"Il diritto internazionale è chiaro: gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. I progetti di costruzione nell'area E1 non faranno eccezione" e "le imprese non dovrebbero partecipare alle gare d'appalto per costruire nelle colonie". È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Italia, Regno Unito, Francia e Germania sulla situazione in Cisgiordania. Le aziende "dovrebbero essere consapevoli delle conseguenze legali e reputazionali derivanti dalla partecipazione alla costruzione di insediamenti, incluso il rischio di essere coinvolte in gravi violazioni del diritto internazionale", hanno sottolineato.