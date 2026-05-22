Terremoto di magnitudo 4,8 alle Canarie, avvertito in varie isole

L'epicentro a nord di Gran Canaria, in Spagna. Nessun danno segnalato a cose e persone. Registrate numerose scosse di assestamento

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,8 della scala Richter ha colpito questa mattina l'arcipelago delle Canarie, in Spagna, con epicentro al largo della costa nord di Gran Canaria. Secondo l'Istituto Geografico Nacional (Ing), il sisma si è verificato alle 9.50 ora locale (10:50 in Italia), a una profondità di circa 30 km, con epicentro a circa 61 km da Las Palmas di Gran Canaria.

Epicentro a nord di Gran Canaria

La scossa è stata avvertita non solo sull'isola, ma anche su quelle di Tenerife e Fuerteventura, nell'arcipelago atlantico, ed è stata seguita da numerose repliche, tra cui una di magnitudo 3,4 della scala Richter, localizzata a circa 10 km di profondità.