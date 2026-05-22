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Terremoto di magnitudo 4,8 alle Canarie, avvertito in varie isole

Mondo

L'epicentro a nord di Gran Canaria, in Spagna. Nessun danno segnalato a cose e persone. Registrate numerose scosse di assestamento

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Una scossa di terremoto di magnitudo 4,8 della scala Richter ha colpito questa mattina l'arcipelago delle Canarie, in Spagna, con epicentro al largo della costa nord di Gran Canaria.  Secondo l'Istituto Geografico Nacional (Ing), il sisma si è verificato alle 9.50 ora locale (10:50 in Italia), a una profondità di circa 30 km, con epicentro a circa 61 km da Las Palmas di Gran Canaria.    

Epicentro a nord di Gran Canaria

La scossa è stata avvertita non solo sull'isola, ma anche su quelle di Tenerife e Fuerteventura, nell'arcipelago atlantico, ed è stata seguita da numerose repliche, tra cui una di magnitudo 3,4 della scala Richter, localizzata a circa 10 km di profondità.  

Approfondimento

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Nessun danno segnalato

 I servizi di emergenza delle Canarie hanno ricevuto centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini, anche se non risultano danni a persone o edifici, secondo quanto hanno riferito sui canali social. L'Ing segnala che si tratta del terremoto più forte registrato nell'arcipelago dalla sequenza sismica legata all'eruzione del vulcano di La Palma nel 2021.

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