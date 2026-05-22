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Brasile, sequestrate a Rio de Janeiro 200mila figurine false dei Mondiali

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©IPA/Fotogramma

L'operazione è stata condotta dalla polizia civile nel comune di Nova Iguaçu. Il materiale contraffatto, conservato all'interno del vano di carico di un autobus, violava non solo i diritti d'immagine ma anche le norme a tutela dei consumatori. Le figurine false saranno ora sottoposte a perizia tecnica e successivamente distrutte

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Circa 200mila figurine false dei Mondiali di calcio sono state sequestrate in Brasile. A condurre l'operazione è stata la polizia civile di Rio de Janeiro, nel comune di Nova Iguaçu. Il materiale contraffatto, rivenuto dagli agenti della Delegazione per la repressione dei crimini contro la proprietà immateriale (Drcpim), era conservato all'interno del vano di carico di un autobus. Le figurine sequestrate, che violavano non solo i diritti d'immagine ma anche le norme a tutela dei consumatori, saranno ora sottoposte a perizia tecnica e successivamente distrutte. 

Le indagini della polizia brasiliana

La polizia brasiliana ha quindi aperto un'indagine per ricostruire la rete di circolazione delle contraffazioni, individuare il luogo di produzione e chiarire in che modo il carico sia stato distribuito sul mercato illegale. Al momento, le autorità non hanno diffuso informazioni su eventuali arresti o persone coinvolte nell'operazione. Le figurine dei Mondiali rappresentano tradizionalmente uno dei prodotti più venduti durante le grandi competizioni calcistiche internazionali e in Brasile il fenomeno del collezionismo genera ogni anno un vasto mercato parallelo.

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