L'operazione è stata condotta dalla polizia civile nel comune di Nova Iguaçu. Il materiale contraffatto, conservato all'interno del vano di carico di un autobus, violava non solo i diritti d'immagine ma anche le norme a tutela dei consumatori. Le figurine false saranno ora sottoposte a perizia tecnica e successivamente distrutte

Circa 200mila figurine false dei Mondiali di calcio sono state sequestrate in Brasile. A condurre l'operazione è stata la polizia civile di Rio de Janeiro, nel comune di Nova Iguaçu. Il materiale contraffatto, rivenuto dagli agenti della Delegazione per la repressione dei crimini contro la proprietà immateriale (Drcpim), era conservato all'interno del vano di carico di un autobus. Le figurine sequestrate, che violavano non solo i diritti d'immagine ma anche le norme a tutela dei consumatori, saranno ora sottoposte a perizia tecnica e successivamente distrutte.