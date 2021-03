Orlando, al Cpac Trump fa (anche) un appello sui vaccini

Parlando del vaccino contro il Covid-19 ricevuto da Joe Biden e sottolineando che non è affatto doloroso, ai presenti della Conservative Political Action Conference di Orlando Donald Trump dice: so everybody, go get your shot. Ovvero: andate tutti a vaccinarvi. Un’esortazione che mai il Tycoon aveva fatto prima, soprattutto rivolgendosi ai suoi sostenitori, che ora dovranno seguire il monito di The Donald.

Le dichiarazioni dell'ex Presidente in merito alla campagna vaccinale negli Stati Uniti non lasciano spazio all'interpretazione: il successo di questa amministrazione, per quanto riguarda i vaccini, è solo merito della precedente, quindi la sua . Ma proprio in questo ambito si nota un elemento che distingue i discorsi del Presidente Donald Trump dalle prime dichiarazioni dal vivo da ex Commander-in-chief: seppur abbassando leggermente la voce e premettendo che la somministrazione non è affatto dolorosa, l'ex Presidente esorta tutti i sostenitori presenti e all'ascolto di andarsi a vaccinare.

"Vi sono mancato?"

"Make America Great Again" si sposta in Florida

Donald Trump è tornato, forte come non mai. E pronto a far capire a tutti che, a partire da questo suo intervento in Florida, non si farà più da parte, per nessuna ragione. Nel suo attesissimo discorso alla Conservative Political Action Conference a Orlando, in Florida, il primo dopo l’addio alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio, Donald Trump ha ricordato che non creerà un suo partito, distinto dal GOP. Ma ha detto che è "un politico" e potrebbe candidarsi nel 2024, con l'obiettivo di ottenere la "terza vittoria", perché il risultato delle scorse consultazioni è stato truccato. Aggiungendo che le elezioni del 2020 sono state truccate e che "bisogna punire Big Tech e i social media, da Twitter Facebook, quando silenziano la voce dei conservatori. E se non lo fa il governo federale lo devono fare i singoli stati".

Dichiarazioni che vengono fatte in Florida, lo stato dove Trump si è trasferito al termine del suo mandato presidenziale. Ma anche dove si sta, lentamente, ricostruendo il movimento Make America Great Again, "un viaggio iniziato nel 2016 e ben lontano da essere al capolinea", come ha ricordato il Tycoon. E dove potrebbe concretizzarsi il prossimo, possibile ticket presidenziale Trump-DeSantis: il governatore della Florida, infatti, ha posizioni molto simili a quelle di Trump e per affrontare l'emergenza coronavirus ha applicato una ricetta costituita da conservatorismo e pragmatismo. Entrambi provengono dal Sunshine State, sono contrari all'establishment washingtoniano del partito e sono molto amati dagli elettori che hanno in Rush Limbaugh (conduttore radiofonico conservatore e molto vicino a Donald Trump da poco scomparso) un riferimento culturale. It's just a matter of time.