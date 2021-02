Raid Usa in Siria, prima azione Biden. Uccisi 17 combattenti pro Iran

Il Pentagono spiega che l'attacco è stato sferrato dopo aver consultato gli alleati ed è una risposta ai missili in Iraq dello scorso 15 febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e di altre forze della coalizione sono rimasti feriti. Sullo sfondo il difficile negoziato tra Washington e Teheran sul nucleare

Gli Stati Uniti bombardano la Siria, nella zona orientale, al confine con l’Iraq, prendendo di mira infrastrutture delle milizie appoggiate dall'Iran. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, sono 17 i combattenti filo iraniani morti nel raid americano. Il Pentagono spiega che il raid, il primo ordinato da Joe Biden e sferrato dopo aver consultato gli alleati, è in risposta all’attacco missilistico in Iraq dello scorso 15 febbraio nel quale ha perso la vita un contractor civile mentre militari statunitensi e di altre forze della coalizione sono rimasti feriti.