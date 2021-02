Usa si candidano per il Consiglio dei diritti umani dell'Onu

Svolta nella politica estera per l'amministrazione Joe Biden. Il Consiglio per i diritti umani era stato abbandonato dal presidente Donald Trump. Ad annunciarlo è il Segretario di Stato Usa Antony Blinken

Svolta nella politica estera per l'amministrazione Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno infatti deciso di candidarsi per un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Ad annunciarlo è il Segretario di Stato Usa Antony Blinken. "Gli Stati Uniti si candideranno per un seggio nel Consiglio dei diritti umani per il triennio 2022-2024", ha detto Blinken durante un intervento video nel corso del Segmento di Alto Livello della 46esima sessione del Consiglio Diritti Umani a Ginevra. Gli Usa tornano dunque nel Consiglio per i diritti umani, abbandonato dal presidente Donald Trump.