Samantha Cristoforetti torna nello spazio, l'annuncio di Esa

È ufficiale: Samantha Cristoforetti torna nello spazio, per la seconda volta. E se nella sua prima missione, "Futura", del 2014-15, trascorse 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnera di volo per la spedizione 42/43, i dettagli relativi al suo ruolo in questo secondo "viaggio" si conosceranno soltanto mercoledì 3 marzo