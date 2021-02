Arabia Saudita: anche le donne potranno essere reclutate nell’esercito

In Arabia Saudita, da oggi, anche le donne possono essere reclutate nell’esercito. È quanto stabiliscono le nuove linee guida del ministero della Difesa di Riad, riportate da Arab News. Secondo le indicazioni, le donne tra i 21 e i 40 anni potranno coprire i gradi da soldato semplice a sergente nei corpi di fanteria, marina, aeronautica, forza strategica missilistica e nei servizi medici. Il requisito di altezza minimo sarà di 155 centimetri, cinque in meno di quello richiesto agli uomini.

L’apertura al reclutamento delle donne

leggi anche

Arabia Saudita, liberata attivista diritti donne Loujain Al-Hathloul

L’apertura al reclutamento delle donne è visto come un altro passo avanti per i diritti delle cittadine della monarchia ultraconservatrice. Fino a qualche anno fa, infatti, non potevano prendere la patente, divorziare e viaggiare senza un accompagnatore maschile. Queste aperture rientrano nel tentativo del principe ereditario Mohammed bin Salman di dare al Paese un'immagine più moderna. “La mia opinione personale è che sia molto importante per le donne servire nell'esercito, dove possono svolgere un ruolo attivo nella nostra società conservatrice”, ha detto l'informatica Rhama ak-Khayri alla testata araba. “Nel corso della storia – ha aggiunto – non abbiamo mai sentito di una donna scesa in campo a combattere, abbiamo sempre sentito di donne che curano la gente o magari monitorano le forniture nell'amministrazione e nelle unità di controllo. Quello che va a combattere sul campo è l'uomo”.