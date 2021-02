La Guinea dichiara il ritorno dell'epidemia di Ebola: 7 casi e 3 morti

"Siamo in situazione epidemica", ha denunciato il capo della sanità nazionale. L'Oms ha fatto sapere che consegnerà rapidamente i vaccini "per aiutare la Guinea, che ha sviluppato già una grande esperienza"

L’Ebola è tornata in Guinea: sono almeno sette i casi confermati e tre i morti nel Paese dell'Africa occidentale. "Siamo in situazione epidemica", ha denunciato il capo della sanità nazionale, Sakoba Keita, commentando i risultati di laboratorio che hanno confermato la presenza del virus. Intanto, l'Oms fa sapere che consegnerà rapidamente i vaccini. Si tratta dei primi casi di Ebola registrati nell'Africa occidentale dall'epidemia che, tra il 2013 e il 2016, causò oltre 11.300 morti in 10 Paesi della regione.