Impeachment, accusa insiste: Trump può ancora istigare alla violenza

Nella terza giornata del processo di impeachment contro Donald Trump l'accusa insiste: se non verrà condannato dal Senato e potrà ricandidarsi a future elezioni, l'ex Presidente sicuramente provocherà altri gravi fatti di violenza. Ultime otto ore a disposizione dei pubblici ministeri, da venerdì toccherà alla difesa, con gli avvocati David Schoen e Bruce Castor Jr in prima linea per evitare la condanna del Tycoon

Nel Day Three, c'è un'atmosfera meno tesa rispetto alla giornata precedente. Si tratta, però di una calma apparente: poco dopo il via al processo, l'accusa va subito all'attacco.

Se i senatori non condanneranno Donald Trump e gli impediranno di candidarsi di nuovo, l'ex Presidente istigherà, ancora, nuovi episodi di violenza : l'accusa non si ferma e attacca ancora, anche dopo aver mostrato, nella giornata di mercoledì, video inediti dei fatti del sei gennaio, motivo che ha portato alla messa in stato di accusa del miliardario newyorkese.

Al termine delle sue osservazioni, il dem Jamie B. Raskin ha rivolto un accorato appello ai Repubblicani affinché non permettano a Trump di non essere condannato per il ruolo avuto nell'attacco del 6 gennaio in Campidoglio: se questo non avverrà, ha detto Raskin, "non ci sarà nessuno da incolpare tranne noi stessi" perché l'ex Presidente, sicuramente, provocherà altri fatti di violenza .

A sostegno di questa sua tesi, Raskin ha mostrato alcuni video in cui Trump incoraggiava i suoi sostenitori a maltrattare possibili manifestanti durante le sua manifestazioni elettorali: in uno di questi, il Tycoon offriva di pagare le loro, possibili, spese legali.

" Queste tattiche sono state testate a lungo ", ha detto Raskin. "Il sei gennaio non è stato altro che il culmine delle azioni e dei pensieri dell'ex Presidente, non una loro aberrazione. L'insurrezione è l'episodio più violento e pericoloso di questo modello di violenza di Donald Trump".

Ted Lieu: Trump non si è mai pentito di aver causato atti violenti

approfondimento

Impeachment, al via il secondo, storico processo contro Donald Trump

"Mai un accenno di rimorso, ma nessuna responsabilità, nulla: Trump non ha mai ammesso di aver ispirato e sostenuto i manifestanti che hanno attaccato il Congresso, fatti in cui morirono delle persone": Ted Lieu parte da queste frasi per spiegare ulteriormente perché The Donald dovrebbe essere condannato.



Lieu ha mandato un messaggio molto chiaro con queste parole: "Non ho paura che Trump si possa ricandidare alle prossime elezioni. Ciò che mi preoccupa è che possa perdere di nuovo e, di conseguenza, provocare altri fatti di violenza".

Secondo il dem, Trump deve essere fermato, subito, per non essere anche fonte d'ispirazione, in futuro, per altre figure politiche che, visto un risultato non favorevole, potrebbero usare la violenza. Fatti come quelli del sei gennaio non devono più accadere.