A New York irrompe "Orlena", la tempesta di neve ferma le vaccinazioni

Potrebbe essere la peggior tempesta polare della storia di New York. I meteorologi l’hanno ribattezzata “Orlena”, e sta gelando 80 milioni di americani, investendo la costa nordorientale del continente (LE FOTO). Da Washington a Philadelphia, passando appunto per New York e su fino a Boston, soffierà per 48 ore ore dall’artico con raffiche a 70 km/h e temperature glaciali. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, invitato la popolazione a fare provviste e barricarsi in casa con torce e batterie a sufficienza, perché la situazione - ha detto il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo, “è pericolosa e mette a rischio la vita delle persone”. Davanti a Orlena, anche l’urgenza più pressante come la campagna vaccinale, si deve fermare. In città le somministrazioni sono state interrotte per due giorni.