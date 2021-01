Gb, allarme bomba nell'impianto di produzione del vaccino AstraZeneca

L'azienda ha parzialmente evacuato il sito di produzione, mentre le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di un ordigno in un pacco segnalato come sospetto

Allarme bomba nel Regno Unito all'interno di un impianto partner di AstraZeneca, impegnato nella produzione del vaccino anti Covid.

L'azienda ha parzialmente evacuato il sito di produzione, mentre le autorità stanno verificando l'eventuale presenza di un ordigno in un pacco segnalato come sospetto, spiega la società Wockhardt UK a Wrexham, in Galles. Lo stabilimento produce 300 milioni di dosi all'anno.