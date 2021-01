Recovery, Dombrovskis: "Instabilità politica non ritardi piano Italia"

"Il lavoro sul Recovery Plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica in Italia non metta a repentaglio questo lavoro perché l'Italia è il maggiore beneficiario e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino, sono molto importanti per la ripresa in Italia". A dirlo è Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue e responsabile assieme al commissario Paolo Gentiloni della preparazione e della valutazione dei Recovery plan nazionali, commentando dopo l'Ecofin la situazione politica italiana, con Italia viva che lasciato la compagine di governo, che ha rischiato la sfiducia in Parlamento .

“L’Italia avanza bene ma serve lavoro dettagliato”

L'Italia, come altri, sta "avanzando bene con i piani", che sono tutti in linea con le priorità Ue, ha spiegato Dombrovskis, "ma c'è ancora molto lavoro da fare, per esempio definire le stime dei costi, gli obiettivi finali e quelli intermedi, e affrontare le raccomandazioni Ue". Ovvero mettere a punto il calendario dettagliato degli interventi, e definire le tappe intermedie da raggiungere per sbloccare via via i fondi Ue, da farsi in stretto raccordo tra Roma e Bruxelles.

“I piani devono essere precisi nelle tappe intermedie”

“Ogni piano deve avere gli obiettivi sia sulle riforme che sugli investimenti. Le riforme sono fondamentali per far convergere le economie, e con gli investimenti sono elementi che si rafforzano a vicenda, è importante raggiungere il giusto equilibrio", ha detto Dombrovskis, ricordando che le raccomandazioni Ue "sono una guida". I piani, ha aggiunto, "devono essere più precisi sulle tappe intermedie, devono indicare quando scatta il prossimo esborso, e devono anche prevedere un sistema di controllo che valuti se si sta spendendo bene". È infatti il Governo stesso a darsi le tappe del piano, con la Commissione a monitorarne l'andamento. Se il Paese non raggiungerà l'obiettivo intermedio che si è dato, la Commissione potrebbe non sbloccare la tranche di fondi successiva.