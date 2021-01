Recovery Plan Italia, tanti nodi da sciogliere

Al Piano per la Ripresa serve il via libera del Parlamento e quello dell'Europa. Una serie di passi che potrebbero modificare il documento col quale si delinea la spesa dei fondi comunitari contro la crisi causata dalla pandemia

Il Piano per la ripresa è articolato su più livelli. Il suo cuore è rappresentato dai 211 miliardi (210,9 per l'esattezza) del Recovery Fund , quattrini che devono ancora arrivare e che sono la quasi totalità del vasto programma di sussidi e prestiti varato dall’Europa la scorsa estate. Stiamo parlando del Next generation Eu , che comprende altre risorse comunitarie, il cosiddetto React Eu (13 miliardi), che l’Esecutivo inserisce nel suo Piano, che sale così a 224 miliardi. Si vogliono poi impiegare anche ulteriori fondi Ue (7,9 miliardi) e i denari (80,05 miliardi) del Bilancio europeo spettanti all’Italia (si tratta di risorse ordinarie), per cui i miliardi complessivi a disposizione diventano quasi 311,9.

Limitandoci al nocciolo del Piano per la Ripresa (i 210,9 miliardi), ecco come saranno distribuiti i fondi. Il capitolo più corposo è quello dell'Ambiente, con oltre 67 miliardi. A seguire ci sono 45 miliardi e mezzo per il Digitale, quasi 32 per le Infrastrutture, 26,6 per Istruzione e Ricerca. Assorbono oltre 21 miliardi Inclusione e Coesione, cioè una serie di interventi che vanno dal lavoro alle case popolari, mentre per la Salute i miliardi sono 18.