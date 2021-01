Spagna, Lidl ritira il robot da cucina low cost, è una copia del Bimby

Si chiama Monsieur Cuisine Connect, è il robot da cucina low cost di Lidl e sarà ritirato dal mercato spagnolo in base alla decisione di un tribunale di Barcellona. Il giudice ha infatti stabilito che l’elettrodomestico prodotto dalla catena di supermercati riproduce fedelmente alcune delle caratteristiche tecniche del Bimby, di proprietà dell’azienda tedesca Vorwerk dal 2008, in violazione dei diritti esclusivi del brevetto europeo che protegge il popolare robot.

La pronuncia del tribunale mercantile catalano

approfondimento

Dal prezzo basso al marketing, il successo delle scarpe Lidl

In base alla disposizione, Lidl deve ritirare dal mercato e cessare l’esportazione in Spagna del suo Monsieur Cuisine Connect, prodotto che fin dal suo debutto nei supermercati ha riscosso molto successo. La grande attenzione sul nuovo macchiario da cucina ha fatto scaturire nel 2018 la querelle tra le due aziende e l’immediata azione legale della Vorwerk, che ha presentato un formale reclamo il 14 giugno 2019. In un comunicato la sezione specializzata in materia di brevetti del tribunale mercantile catalano ha spiegato che la delibera si è concentrata in particolare su una funzionalità del Bimby, quella della bilancia, che si basa su un circuito indipendente, funzionalità replicata da Lidl, che, dal canto suo ha fatto sapere di prendere atto della sentenza e di riservarsi le opportune valutazioni per eventuali ricorsi.