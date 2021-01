Usa, Trump pronto a graziare 100 persone ma non sé stesso

Chi sono gli altri graziati

Ma tra le persone che potrebbero ottenere il perdono del tycoon ci sono anche volti meno noti. Così un ex responsabile della campagna di Trump sarebbe stato pagato 50mila dollari per cercare di far ottenere la grazia a John Kiriakou, un ex funzionario della Cia condannato per aver svelato illegalmente informazioni top secret. E l'accordo prevedeva altri 50mila dollari di bonus se la grazia fosse stata accordata. Il New York Times svela anche il caso di Brett Tolman, un ex procuratore federale consulente della Casa Bianca specializzato nel dare al presidente consigli proprio su chi perdonare e chi no. Un’attività grazie alla quale avrebbe incassato molto denaro facendosi pagare migliaia di dollari per ogni domanda di grazia approdata sulla scrivania dello Studio Ovale. Un tesoretto che poi aumentava se la domanda veniva accolta, come nel caso del figlio di un ex senatore dell'Arkansas, Tim Hutchinson, condannato per corruzione e frode fiscale. E come in altri casi come quello di una 'socialite' di Manhattan che si dichiarò colpevole per truffa o come quello del fondatore del sito Silk Road specializzato nella vendita online di farmaci.