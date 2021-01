New York, Starbucks chiude alcuni negozi per l'insediamento di Biden

La catena statunitense ha deciso di chiudere alcune delle sedi della Grande Mela in via precauzionale nella giornata di domenica 17 gennaio, la mossa è stata presa in via precauzionale per evitare eventuali disordini e proteste legate all'inizio ufficiale del mandato presidenziale

Domenica 17 gennaio, Starbucks ha deciso di chiudere alcuni dei suoi locali a New York in via precauzionale, in vista dell'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden . Il timore della catena americana con sede a Seattle è che ci possano essere disordini e proteste nella Grande Mela. Nessun incidente è però stato segnalato.

Chiusura per i lavoratori che vivono fuori Manhattan



La chiusura dei negozi di Starbucks è ovviamente temporanea, ma è stata decisa dalla compagnia per un "eccesso di cautela", come scrive Associated Press. A spingere verso questa soluzione è stato il timore di potenziali disordini in occasione dell'insediamento di Biden. Ma anche e soprattuto il fatto che molti lavoratori che vivono fuori Manhattan rischiavano di rimanere bloccati a causa delle possibili proteste e non riuscire a tornare a casa qualora fossero stati interotti i servizi di trasporto o bloccate le strade.



Aumentata la sicurezza intorno alle sedi governative

Al momento non sono state registrate proteste di rilievo a New York. I funzionari pubblici della metropoli hanno affermato che non ci sono state minacce specifiche e credibili, relative alle elezioni o ai disordini del 6 gennaio a Washington. In ogni caso, secondo quanto riferito dal Dipartimento di polizia di New York, è stata comunque rafforzata la sicurezza intorno ad alcune delle sedi governative della Grande Mela a scopo precauzionale. La portavoce della nota catena, Jessica Conradson, ha affermato ad AP che gli store dovrebbero riaprire regolarmente nella giornata di lunedì.