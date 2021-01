Migliaia di persone si sono messe in marcia con l’intenzione di raggiungere gli Stati Uniti. A El Florido gli agenti di frontiera guatemaltechi non hanno opposto resistenza, vista la presenza di numerose famiglie con bambini. Le autorità messicane hanno fatto sapere che, in previsione dell’arrivo della carovana, 500 agenti dell'immigrazione sono stati dispiegati al confine con il Guatemala. LE FOTO