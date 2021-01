Governi in crisi anche in Estonia e Olanda: cosa succede

L'esecutivo italiano non è l'unico in Ue a vivere una fase molto delicata. Il premier estone, infatti, si è dimesso in seguito a uno scandalo di corruzione, seguito poco dopo dal primo ministro olandese dopo un caso di mala gestione dell'amministrazione finanziaria

Il governo italiano non è il solo in Ue ad attraversare un momento molto delicato. In Estonia e in Olanda, infatti, i due premier si sono dimessi: il primo dopo uno scandalo di corruzione e il secondo a seguito di un caso di mala gestione dell'amministrazione finanziaria. Ecco com'è la situazione nei due Paesi Ue.



Lo scandalo corruzione in Estonia approfondimento Crisi governo, chi sono i “responsabili” che potrebbero salvare Conte Juri Ratas, primo ministro estone, ha rassegnato le dimissioni lo scorso 13 gennaio dopo che il suo partito è stato travolto da uno scandalo di corruzione. Ciò ha comportato la caduta dell'esecutivo di coalizione di centrodestra, che era sostenuto anche da un partito di estrema destra. L'indagine che ha segnato la fine dell'esecutivo estone riguarda la società immobiliare Porto Franco, che avrebbe ricevuto un grosso prestito dallo Stato e concluso un accordo remunerativo con le autorità di Tallinn. Il sindaco della capitale, peraltro, è anche membro del partito di Ratas. Dall'inchiesta, inoltre, è emerso che Hillar Teder, padre del titolare dell'azienda, aveva donato ingenti somme al Partito di centro. Possibile prima donna premier in Estonia Nuove elezioni, almeno nell'immediato, appaiono improbabili. Intanto, però, la presidente Kersti Kaljulaid ha a disposizione 14 giorni per incaricare un nuovo primo ministro. Il nome, in realtà, è stato già annunciato. La presidente, infatti, ha dichiarato che chiederà di formare un nuovo esecutivo a Kaja Kallas, presidente del Partito riformista, il principale dell'opposizione. Nel caso in cui ci riuscisse, Kallas diventerebbe la prima donna premier in Estonia.