Migranti, guardia costiera greca: "17 morti in naufragio a Creta"

Almeno 17 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Creta. Le vittime, tutti uomini, sono state trovate a sud dell'isola greca, come riferito all'Afp da una portavoce della guardia costiera locale. "Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale", ha aggiunto la portavoce.