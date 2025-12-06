Migranti, guardia costiera greca: "17 morti in naufragio a Creta"

Migranti, la guardia costiera greca: "Diciassette persone morte in un naufragio a Creta"Mondo
Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale
Almeno 17 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Creta. Le vittime, tutti uomini, sono state trovate a sud dell'isola greca, come riferito all'Afp da una portavoce della guardia costiera locale. "Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale", ha aggiunto la portavoce.
Ansa/Sky TG24
Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa
Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio