Migranti, guardia costiera greca: "17 morti in naufragio a Creta"

Migranti, la guardia costiera greca: "Diciassette persone morte in un naufragio a Creta"

Mondo
©Ansa

Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale

Almeno 17 migranti sono morti nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Creta. Le vittime, tutti uomini, sono state trovate a sud dell'isola greca, come riferito all'Afp da una portavoce della guardia costiera locale. "Due sopravvissuti in condizioni critiche sono stati ricoverati in ospedale", ha aggiunto la portavoce.

