Almeno 23 morti in un incendio a un night club in India

Almeno 23 persone sono morte in un incendio in un famoso nightclub nella città turistica indiana di Goa, secondo quanto riferito dal capo ministro Pramod Sawant e da altri funzionari. Tra le vittime dell'incendio, divampato in un locale ad Arpora, nel distretto di Goa Nord, figurano diversi turisti, secondo quanto riferito dalla polizia citata dal Press Trust of India.

Morti per ustioni e soffocamento, la causa una bonbola di gas

"Oggi è un giorno molto doloroso per tutti noi a Goa. Un grave incendio ad Arpora ha causato la morte di 23 persone", ha scritto il premier dello stato indiano Sawant su X. "Ho visitato il luogo dell'incidente e ho ordinato un'inchiesta", ha dichiarato. "I responsabili saranno puniti con i provvedimenti più severi previsti dalla legge: qualsiasi negligenza sarà perseguita con fermezza".

Secondo il premier Pramod Sawant, la maggior parte delle vittime dell'incendio - provocato dall'esplosione di una bombola di gas - apparterrebbe al personale di cucina. Tra i morti ci sarebbero anche "tre o quattro turisti". Lo stesso 'chief minister' ha precisato che delle 23 vittime, tre sono morte per le ustioni riportate, mentre le altre sono per soffocamento.

Goa, ex colonia portoghese sulle rive del Mar Arabico, attira milioni di turisti ogni anno con la sua vita notturna, le spiagge sabbiose e l'atmosfera rilassata della costa.