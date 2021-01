Francia, finito dopo 2 giorni il maxi rave party con 2.500 persone

A radunarsi in due capannoni a Lieuron, a sud di Rennes sono arrivate da tutta la Francia (e non solo) oltre 2.500 persone, in piena violazione delle regole anti-Covid imposte dalle autorità. La gendarmeria ha effettuato 1.200 multe Condividi:

E' durato oltre 48 ore il rave party illegale di Capodanno in Bretagna, iniziato giovedì 31 dicembre e finito questa mattina all’alba. A radunarsi in due capannoni a Lieuron, a sud di Rennes sono arrivatie da tutta la Francia (e non solo) oltre 2.500 persone, in piena violazione delle regole anti-Covid imposte dalle autorità (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LE INFOGRAFICHE SUL CONTAGIO IN EUROPA E NEL MONDO).

Lancio di pietre e bottiglie approfondimento Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: l'Italia è quarta I tentativi della polizia di mettere fine ai festeggiamenti per l’arrivo del 2021 sono iniziati già giovedì sera ma la reazione dei partecipanti è stata molto violenta, con un’auto di pattuglia incendiata e lancio di pietre e bottiglie. Solo una volta spenta la musica, la gente ha iniziato a defluire e alle prime ore di oggi, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e verbalizzazioni con oltre 1.200 multe, in particolare per mancato rispetto del coprifuoco, niente mascherine e partecipazione a una manifestazione vietata.