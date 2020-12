Covid, Neymar organizza maxi festa con 500 invitati a Rio: è polemica

Neymar nella bufera. Il calciatore brasiliano in forza al Psg avrebbe organizzato un mega party con 500 persone, ignorando le restrizioni per l’emergenza Covid. A riportare la notizia diversi media brasiliani, tra cui O’Globo, e spagnoli, come Marca. La festa è stata molto criticata in Brasile e non si sarebbe tenuta nella villa dell'attaccante, ma in una discoteca nella zona di Mangaratiba (110 km circa da Rio), dove Neymar ha chiesto di costruire una pista da ballo, di allestire un bar, un palco per dj e anche una sala videogiochi.