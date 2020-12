Usa, esplode camper a Nashville. Per la polizia è "atto intenzionale"

Il mezzo era parcheggiato di fronte al palazzo della compagnia telefonica At&T, nella zona turistica della città americana. Tre persone sono state trasportate in ospedale, ma non sono in condizioni gravi

Una massiccia esplosione ha scosso il centro di Nashville, causando danni a diversi edifici e provocando l'evacuazione degli abitanti della zona in cui la deflagrazione è avvenuta. Secondo quando affermato dal dipartimento di polizia della città, a saltare in aria è stato un camper. Tre persone sono state trasportate in ospedale, ma non sono in condizioni gravi. Non si registrano per ora vittime.