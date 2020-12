Urbi et Orbi, Papa: "Vaccino luce di speranza se è per tutti"

“Cristo ci rende tutti fratelli, non contano le diversità culturali”. Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio per il Natale, prima della tradizionale benedizione Urbi et Orbi. "Grazie a questo Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e sorelle", sono state le sue parole e sul vaccino anti covid, appellandosi ai governanti, ha detto: sia dato a tutti, per primi ai poveri e ai bisognosi chiedendo di evitare che "le leggi di mercato e dei brevetti siano sopra le

"In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità – ha aggiunto - . E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti No. Una fraternità basata sull'amore reale, capace di incontrare l'altro diverso da me, di con-patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni. Fratelli tutti”.