Covid, Conte: “A Natale mantenere guardia alta, speranza dai vaccini”

"Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità, ma allo stesso tempo siamo chiamati proprio ora a mantenere alta la guardia”. Il monito sull'emergenza Covid (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) arriva dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che appare in un videomessaggio realizzato insieme agli altri 26 leader europei e postato sui canali del Consiglio Ue. Un filmato che si apre con un invito del presidente Charles Michel: “E se mettessimo in piedi una squadra di 450 milioni di cittadini per tenere il virus sotto controllo comportandoci responsabilmente, mantenendo il distanziamento sociale e prendendoci cura gli uni degli altri?”.