Usa, Biden sceglie Deb Haaland, prima nativa americana al governo

È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che una nativa americana viene nominata per un ruolo nel governo. Questo importante primato è di Deb Haaland, scelta dal presidente eletto Joe Biden come segretaria al dipartimento per le Risorse naturali. Haaland, 38 anni, membro della tribù Laguna, New Mexico, è una deputata democratica al primo mandato e sarà alla guida di oltre 70 mila dipendenti che si occupano delle risorse naturali del Paese, compresi parchi naturali e siti di trivellazione e ovviamente le terre tribali, dove vivono le 578 tribù ufficialmente riconosciute dallo Stato federale.