Regina Elisabetta, staff in rivolta contro la quarantena imposta

Lo staff della Regina Elisabetta è in rivolta. Il motivo? La quarantena di quattro settimane imposta per consentire a Sua Maestà di trascorrere le vacanze di Natale in totale sicurezza nella tenuta reale di Sandringham nel Norfolk. Le tensioni interne al personale, secondo fonti legate a Buckingham Palace, sarebbero anche il motivo per cui la storica governante della famiglia reale, Patricia Earl 56 anni, ha dato le dimissioni dopo 32 anni di servizio. Per la prima volta, quindi, la regina e Filippo potrebbero rinunciare alla tradizione di festeggiare il Natale nella loro storica tenuta, trascorrendo invece i giorni di festa al Castello di Windsor.