Tenerife, tre morti travolti da un colpo di mare a Los Gigantes

Almeno tre persone sono morte travolte dalle onde a Los Gigantes, sulla costa meridionale di Tenerife, mentre una quarta è stata soccorsa in arresto cardiaco e altre tre sono rimaste ferite. Il Cecoes ha attivato un ampio intervento di emergenza dopo l’allarme scattato nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto durante una preallerta per mare molto agitato

Almeno tre persone hanno perso la vita nel pomeriggio di domenica travolte da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife . Una quarta persona è stata recuperata in arresto cardiaco e trasferita in elicottero all’Hospital de La Candelaria. Altre tre persone sono rimaste ferite. Il Centro coordinatore di emergenze (Cecoes) del governo delle Canarie ha indicato che il numero delle vittime potrebbe salire a quattro. Il bilancio finale è ancora in fase di conferma.

Le operazioni di soccorso



Il Cecoes è stato allertato intorno alle 16:00, e immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il salvataggio marittimo con elicottero Helimer, il servizio di urgenze canario (Suc) con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.

L’incidente è avvenuto mentre era in vigore una preallerta per mare molto agitato. A Tenerife si tratta del secondo episodio grave in poche settimane: lo scorso 8 novembre altre tre persone sono morte travolte da forti ondate di marea.