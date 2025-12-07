Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tenerife, tre morti travolti da un colpo di mare a Los Gigantes

Mondo
©Getty

Almeno tre persone sono morte travolte dalle onde a Los Gigantes, sulla costa meridionale di Tenerife, mentre una quarta è stata soccorsa in arresto cardiaco e altre tre sono rimaste ferite. Il Cecoes ha attivato un ampio intervento di emergenza dopo l’allarme scattato nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto durante una preallerta per mare molto agitato

ascolta articolo

Almeno tre persone hanno perso la vita nel pomeriggio di domenica travolte da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife. Una quarta persona è stata recuperata in arresto cardiaco e trasferita in elicottero all’Hospital de La Candelaria. Altre tre persone sono rimaste ferite. Il Centro coordinatore di emergenze (Cecoes) del governo delle Canarie ha indicato che il numero delle vittime potrebbe salire a quattro. Il bilancio finale è ancora in fase di conferma.

Le operazioni di soccorso 

Il Cecoes è stato allertato intorno alle 16:00, e immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il salvataggio marittimo con elicottero Helimer, il servizio di urgenze canario (Suc) con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.

L’incidente è avvenuto mentre era in vigore una preallerta per mare molto agitato. A Tenerife si tratta del secondo episodio grave in poche settimane: lo scorso 8 novembre altre tre persone sono morte travolte da forti ondate di marea. 

Leggi anche

Mareggiate e onde anomale a Tenerife: morti e feriti

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Mondo

I 15 peggiori incidenti aerei con i Boeing: da Tenerife all'India

Il 12 giugno 2025 un velivolo di linea della compagnia Air India diretto all'aeroporto londinese di Gatwick è precipitato su un'area residenziale subito dopo il decollo dalla città indiana di Ahmedabad. L'aereo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner. A bordo c'erano 242 persone (230 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio). Quello avvenuto in India è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti aerei che hanno coinvolto i velivoli dell’industria aeronautica statunitense Boeing. Ecco i più gravi 

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina: Meloni sente Zelensky, atteso a giorni a Roma. LIVE

live Mondo

Meloni sente Zelensky, atteso nei prossimi giorni a Roma. “Trump potrebbe abbandonare il...

Gaza, Netanyahu: 'Ci sono opportunità di pace, presto fase 2'. LIVE

live Mondo

Netanyahu ha riferito che si aprono “opportunità di pace” e che Israele è vicino alla fine della...

Tenerife, tre morti travolti da un colpo di mare a Los Gigantes

Mondo

Almeno tre persone sono morte travolte dalle onde a Los Gigantes, sulla costa meridionale di...

Musk attacca ancora l'Ue: “È praticamente il quarto Reich”

Mondo

L'Ue è il quarto Reich: Elon Musk alza i toni e torna ad attaccare Bruxelles e il Vecchio...

Parigi, allagata la sala Antichità egiziane del Louvre: "Gravi danni"

Mondo

"Tra 300 e 400 libri" sono stati danneggiati dalla perdita, ha spiegato Francis Steinbock,...

Mondo: I più letti