L'Ungheria cambia la Costituzione e vieta le adozioni alle coppie gay

Dal 15 dicembre in Ungheria non è possibile per le coppie gay adottare bambini. Il parlamento ungherese ha infatti approvato una legge che la limita ai soli eterosessuali. Il provvedimento è passato con 123 voti favorevoli, 45 contrari e cinque astensioni. I parlamentari hanno anche approvato una modifica alla costituzione riferita alla famiglia in cui si legge: "La madre è una donna, il padre è un uomo". La misura, fortemente discriminatoria per la comunita Lgdb, è subito stata fortemente criticata dalle associazioni gay e dalle organizzazioni per i diritti umani.