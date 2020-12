Orgia a Bruxelles durante lockdown, si dimette l'eurodeputato Szajer

Uno scandalo squote l'Europarlamento a Bruxelles. Venerdì 27 novembre la polizia ha fatto irruzione in un locale nel centro della capitale belga e ha arrestato 25 uomini che stavano partecipando a un'orgia, in piena violazione delle regole anti-Covid (LO SPECIALE COVID - IL LIVEBLOG). Tra di loro, anche un eurodeputato che ha tentato di sfuggire agli agenti. L'uomo è stato identificato dalla stampa come l'ungherese Jozsef Szajer che ha rassegnato le dimissioni, ammettendo in una nota di aver preso parte alla "festa privata".

Un ultra-conservatore

Vicino al premier nazionalista Viktor Orban, noto per le sue posizioni ultra- conservatrici, il politico di Fidesz ha sostenuto di essersi identificato come eurodeputato alla polizia e di aver ricevuto "un'ammonizione verbale", dopo la quale è stato riaccompagnato a casa per verificare la sua identità. "Non ho fatto uso di droghe, mi sono offerto di sottopormi al test ma non l'hanno fatto", ha aggiunto Szajer, precisando che la pasticca di ectasy trovata sul posto "non è mia e non so come ci sia finita".

"Un passo falso strettamente personale"

Il politico ungherese si è quindi detto dispiaciuto per aver violato le regole: "È stato irresponsabile", ha detto scusandosi con "la famiglia, i colleghi e gli elettori". Parlando di "un passo falso strettamente personale" da "non estendere al mio Paese o al mio partito politico". Secondo una nota dell'ufficio del procuratore, l'uomo è stato identificato dopo essere stato visto da un passante mentre "scappava dal locale al primo piano lungo una grondaia; aveva le mani insanguinate, possibile che si sia ferito durante la fuga," e aveva delle "sostanze stupefacenti nello zaino".