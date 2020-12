Giappone, condannato alla pena capitale il serial killer di Twitter

Nell'emanare la sentenza il giudice Yano Naokuni ha definito i crimini commessi da Shirahishi "di una ferocia estrema". L'accusa ha inoltre smontato la tesi della difesa secondo cui l'imputato era incapace di intendere e di volere all'atto della violenza. Sono occorsi cinque mesi di perizie psichiatriche prima della sua incriminazione, avvenuta nel settembre del 2018, per dichiararlo pienamente responsabile, e lo stesso Shiraishi aveva detto che in caso di pena di morte non avrebbe fatto ricorso.

Il serial killer ha smentito che le vittime fossero consenzienti

La difesa di Shiraishi ha inizialmente sostenuto che le vittime erano consenzienti e che questo avrebbe dovuto ridurre la condanna; ma lo stesso killer, che su Twitter appariva con un nomignolo in giapponese equivalente a 'Hangman', il boia, ha invece smentito questa versione. Il caso ha sconvolto l'opinione pubblica e provocato un dibattito in Giappone sul tema molto sentito del suicidio e di come questo viene incoraggiato online, ponendo seri interrogativi da parte delle autorità governative e i servizi sociali sulla necessità di aumentare l'assistenza alle persone più fragili in cerca di aiuto.