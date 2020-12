Firenze, trovate tre valigie con resti umani: proseguono le indagini

Carabinieri a lavoro, con l’aiuto dei cani molecolari, nel terreno alla periferia della città dove sono stati trovati tre bagagli contenenti i resti di un uomo e una donna: il nuovo sopralluogo è stato disposto per cercare i resti mancanti della seconda vittima, svolgere approfondimenti e capire se ci siano altre valigie nella zona

A Firenze sono iniziate le nuove ricerche nel terreno in cui ieri, lunedì 14 dicembre, è stata ritrovata una terza valigia con all’interno i resti di una donna. In particolare, si tratterebbe di un tronco umano in avanzato stato di decomposizione. Nello stesso campo, giovedì e venerdì sono state trovate altre due valigie contenenti resti attribuiti a un uomo che sarebbe stato ucciso da una coltellata alla gola e poi fatto a pezzi. Il terreno si trova vicino al carcere di Sollicciano e alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Le nuove ricerche dei carabinieri, con l’aiuto dei cani molecolari, sono state disposte per cercare i resti mancanti della seconda vittima, svolgere approfondimenti e capire se ci siano altre valigie nella zona.

La terza valigia contenente resti di una donna leggi anche Firenze, trovata una terza valigia con resti umani nello stesso campo La tre valigie contenenti resti umani sono state scoperte alla periferia di Firenze, nel terreno agricolo sotto la superstrada Firenze-Pisa-Livorno che confina con la recinzione perimetrale posteriore del carcere di Sollicciano. I resti nei primi due bagagli sarebbero della stessa persona, un uomo, mentre all'interno della terza valigia ci sarebbe parte di ciò che resta di una donna. L’ultima scoperta è stata fatta nel pomeriggio di lunedì dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze che erano impegnati in un sopralluogo per le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Ornella Galeotti, partite il 10 dicembre scorso: risale a quel giovedì, infatti, il ritrovamento della prima valigia. Il terzo bagaglio, come gli altri, era pieno di fango e sarebbe rimasto nel campo per diverso tempo. Un’ipotesi è che le tre valigie siano state gettate una dopo l’altra dalla superstrada che passa sopra il terreno. Le nuove ricerche cercheranno di capire anche se c’è una quarta valigia nascosta tra la vegetazione: presumibilmente potrebbe contenere ciò che manca dei resti del secondo cadavere.

Il sopralluogo dei carabinieri dopo il primo ritrovamento - ©Ansa