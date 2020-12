Firenze, ritrovate due valigie con resti umani saponificati

La macabra scoperta è avvenuta in un terreno situato fra la superstrada Fi-Pi-Li e l'esterno del perimetro del carcere di Sollicciano. Il corpo è quello di un uomo adulto non ancora indentificato

Scoperta raccapricciante a Firenze. Due valigie contenenti resti umani in stato di 'saponificazione' di uomo adulto sono state ritrovate in un terreno tra il perimetro del carcere di Sollicciano e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, dove c'è il tratto di ingresso in città. Il ritrovamento è avvenuto tra la serata di ieri e la mattinata di oggi 11 dicembre. La prima valigia è stata rinvenuta casualmente dal proprietario del terreno il quale ha avvisato le autorità, la seconda dai carabinieri durante un sopraluogo. Sul posto sono intervenuti, oltre all'Arma, il pm Ornella Galeotti e il medico legale.