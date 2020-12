Covid mondo: Usa, oltre 16 milioni casi; terza ondata in Corea del Sud

Secondo la Johns Hopkins University, i casi nel mondo sono quasi 72 milioni e i decessi oltre 1,6 milioni. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti: da lunedì inizierà la vaccinazione. Ma sono tanti gli Stati in cui la situazione è ancora preoccupante. In Corea del Sud si studiano nuove restrizioni contro la terza ondata, in Germania potrebbe entrare in vigore un lockdown duro. In Messico, per la prima volta da decenni, niente pellegrinaggio alla Basilica di Guadalupe

Sono 71.708.243 i casi di coronavirus ufficiali registrati in tutto il mondo, con 1.605.141 decessi. A dirlo sono i dati della Johns Hopkins University aggiornati al 13 dicembre. Il Paese che, in termini assoluti, ha il maggior numero di contagiati e di vittime sono gli Stati Uniti. Seguono l’India per numero di casi e il Brasile per il bilancio dei morti. Ma a preoccupare sono diverse nazioni (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Usa, superati i 16 milioni di casi. Vaccini da lunedì leggi anche Covid Usa, da Fda ok a vaccino Pfizer. Trump: “Si parte entro 24 ore" Dall’inizio della pandemia, negli Usa i casi di Covid-19 hanno superato i 16 milioni, con un record di un milione di casi negli ultimi quattro giorni. Nel dettaglio, i casi sono 16.062.476 e i decessi 297.832. Nel Paese da lunedì inizierà la vaccinazione: le autorità statunitensi hanno fatto sapere che dal 14 dicembre il vaccino Pfizer-BioNTech anti Covid-19 arriverà negli ospedali e in altri centri, pronto per essere inoculato a milioni di americani. Nelle scorse ore il governo ha dato il via libera alla distribuzione del farmaco: lunedì si preparano a partire i mezzi delle compagnie di spedizione Ups e FedEx incaricate di consegnare il vaccino a quasi 150 centri di distribuzione in tutti gli Stati, mentre altri 425 siti riceveranno le spedizioni martedì e i restanti 66 mercoledì.

Terza ondata in Corea del Sud approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO E mentre diversi Paesi sono alle prese con la seconda ondata della pandemia, altri stanno già facendo i conti con la terza. La Corea del Sud ha registrato 1.030 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero consecutivo. Il Paese era stato considerato un modello nella lotta contro il virus, quasi debellato a suo tempo grazie al rigore della popolazione nel rispetto delle regole e a un modello “traccia, testa e tratta” estremamente tempestivo che aveva consentito di evitare lockdown totali. Ma una ripresa dei contagi, soprattutto nell'area della capitale, ha spinto il presidente Moon Jae-in a scusarsi su Facebook per l'incapacità della sua amministrazione nel contenere l'ultima ondata. Sabato ha definito la situazione "gravissima", dopo che le autorità avevano segnalato 950 nuove infezioni, il maggiore aumento giornaliero dall'inizio della pandemia. Il record di sabato è stato battuto domenica con oltre mille nuovi casi trasmessi localmente, 786 dei quali concentrati nell'area di Seul, che ospita la metà dei 52 milioni di abitanti del Paese. L'aumento dei contagi nel fine settimana ha fatto seguito a diversi giorni in cui si erano attestati sui 5-600. Il picco si è avuto nonostante l'inasprimento delle regole di distanziamento sociale e ora potrebbero arrivare ulteriori restrizioni.

La Germania verso un nuovo lockdown duro? leggi anche Covid Germania, media: Merkel vuole lockdown duro da mercoledì Ulteriori restrizioni potrebbero arrivare anche in Germania. Angela Merkel, seconda Bild, vorrebbe introdurre un lockdown duro, con la chiusura di scuole, asili e negozi, a partire da mercoledì. Nelle prossime ore è previsto un vertice fra la cancelliera e i governatori dei Länder. Stando ad alcuni media, la decisione sarebbe già stata presa: per Business Insider, le misure scatterebbero al più tardi il 16. Il presidente bavarese Markus Soeder ha detto alla Bild am Sonntag: "Dobbiamo adottare le misure prima della metà della prossima settimana". In Germania, nonostante il semi-lockdown, i casi sono aumentati nelle ultime settimane: sabato sono stati registrati 28.438 nuovi casi di contagio e 496 decessi, nel giro di 24 ore. Dal 2 novembre sono stati chiusi ristoranti, locali, istituzioni culturali e centri sportivi, mentre sono rimasti aperti i negozi e le scuole. Le nuove misure dovrebbero valere fino al 10 gennaio. In un discorso tenuto al Bundestag nei giorni scorsi, Merkel ha già annunciato di essere favorevole al lockdown.

Record di casi in Giappone approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Preoccupa la situazione anche in Giappone. Il Paese ha registrato il suo record di casi di Covid-19 nelle 24 ore, da inizio pandemia: 3.030 nuovi contagi accertati, secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie. Dei nuovi infetti, 621 sono nella capitale Tokyo, che segna a sua volta un record negativo. I morti a livello nazionale sono 28. Il Giappone conta ora 178.272 casi e 2.462 decessi.