Gentiloni a Sky TG24: "Recovery Fund occasione da cogliere". DIRETTA

La discussione sulla governance dei fondi del Recovery e sulla cabina di regia "non mi sembra il tema dominante, il tema dominante è cogliere questa straordinaria occasione, perché disperderla sarebbe imperdonabile". Lo afferma il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni intervenuto su Sky TG24 a “L’Ospite”, condotto da Massimo Leoni. Quanto alla pandemia e alle misure per contenerla (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), l'ex premier italiano richiama: "Prudenza e disciplina siano" ancora "le linee da seguire". In Europa “siamo ancora nel pieno di questa crisi”, sottolinea ancora Gentiloni, “in Italia ogni giorno contiamo più di 500 vittime. La direzione di tutti i Paesi è di non allentare minimamente la guardia, perché il rischio di terze ondate c’è”.