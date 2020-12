Usa, Trump: accordo Israele-Marocco per nuove relazioni diplomatiche

Il tycoon lo ha annunciato su Twitter: "Una svolta enorme per la pace in Medio Oriente!". È il quarto Paese arabo, in quattro mesi, ad avviare la ripresa dei rapporti con Tel Aviv nell'ambito dei cosiddetti Accordi di Abramo sponsorizzati dall'amministrazione Trump

Marocco e Israele hanno concordato di stabilire nuove relazioni diplomatiche. Lo ha annunciato Donald Trump su Twitter. "Un'altra svolta storica per la pace in Medio Oriente", ha scritto il tycoon.

Netanyahu: "Ringrazio Trump per questa pace storica"

Rabat ha già confermato la "ripresa" dei rapporti con Tel Aviv. "Ringrazio Trump per questa pace storica e per gli sforzi enormi fatti a beneficio di Israele", ha detto invece in televisione il premier Benyamin Netanyahu che dopo aver ringraziato anche re Mohammad VI ha aggiunto che presto ci saranno uffici di collegamento con il Marocco, poi delegazioni diplomatiche e voli diretti. "Sarà - ha aggiunto Netanyahu - una pace molto calda, una grande luce di pace". Il re marocchino, Mohammed VI, ha definito "una presa di posizione storica" il riconoscimento da parte di Washington della sovranità di Rabat sul Sahara occidentale. Il Regno del Marocco è il quarto Paese arabo, in quattro mesi, ad avviare la normalizzazione dei rapporti con Israele nell'ambito dei cosiddetti Accordi di Abramo sponsorizzati dall'amministrazione Trump dopo Emirati arabi uniti, Bahrein e Sudan.