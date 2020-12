Israele, ok Parlamento a mozione di sfiducia contro governo Netanyahu

A favore dello scioglimento della Knesset, chiesto dai partiti d'opposizione Yesh Atid e Meretz, hanno votato in 61 (54 contrari). Ora la mozione passerà in Commissione per essere esaminata, poi seguiranno altre 3 letture in Aula plenaria per l’eventuale varo definitivo. Solo allora verrà sciolta e i deputati dovranno decidere la data delle nuove elezioni, da tenere tra marzo e giugno 2021: sarebbero le quarte in meno di due anni

La prima delle mozioni di sfiducia presentate in Israele contro il governo di Benjamin Netanyahu è stata approvata in lettura preliminare dal Parlamento. Il Paese fa così un passo verso nuove elezioni anticipate, che sarebbero le quarte in meno di due anni. A favore della mozione per lo scioglimento della Knesset, presentata dai partiti d'opposizione Yesh Atid e Meretz, hanno votato in 61. I contrari sono stati 54. Si apre la strada, così, a un lungo iter che si potrebbe concludere con il ritorno alle urne tra marzo e giugno 2021.

La mozione di sfiducia al governo israeliano A favore della mozione di sfiducia, all’interno della maggioranza, hanno votato anche i deputati di Blu Bianco: il leader Benny Gantz aveva preannunciato la decisione con un duro discorso nei confronti del suo alleato nel governo di coalizione. L'unica possibilità per evitare nuove elezioni a marzo prossimo - se la mozione passerà in tutte le letture - è, secondo Blu Bianco, l'approvazione della finanziaria 2020 e di quella del 2021, osteggiate nella loro formulazione da Netanyahu. A favore della sfiducia anche la destra guidata da Naftali Bennett, quella del nazionalista laico Avigdor Lieberman, i laburisti (anche loro al governo), la sinistra. D’accordo anche la Lista Araba Unita, tranne 4 deputati della fazione islamica del partito che non si sono presentati al voto: una pattuglia, guidata da Mansur Abbas, che nelle scorse settimane ha aperto con una certa sorpresa al premier Netanyahu.