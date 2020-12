Usa, nuovo monolite di metallo apparso in California

Il giornale locale della città di Atascadero ha riferito che la colonna argentea è stata trovata in cima alla Pine Mountain, raggiunta da dozzine di escursionisti che hanno pubblicato le loro foto sul web. “L'obelisco a tre facce sembra essere di acciaio inossidabile, alto 10 piedi e largo 18 pollici – si legge -. L'oggetto è saldato ad ogni angolo, con rivetti che fissano i pannelli laterali a un probabile telaio in acciaio all'interno”. Tuttavia, chiarisce il giornale, a differenza del “fratello” dello Utah, che era saldamente montato sulle rocce, il monolite di Atascadero sembra leggermente instabile.

Un nuovo misterioso monolite di metallo è apparso in cima a una montagna in California, a una settimana dal ritrovamento di una simile struttura nei deserti dello Utah , dov’è poi scomparsa senza lasciare traccia.

Il monolite del deserto dello Utah

Il monolite dello Utah è stato avvistato per la prima volta il 18 novembre dagli elicotteri di Stato che sorvolano la zona per aiutare i biologi nel censimento della fauna selvatica. L'oggetto, alto circa 11 piedi e anch’esso probabilmente realizzato in acciaio inossidabile, ha presto attirato centinaia di curiosi. In poco tempo, grazie all’eco sui social network, la sua fama si è diffusa in tutto il mondo, dando origine alle più disparate interpretazioni e fantasie. La sua origine rimane però un mistero, così come l'identità di chi l’ha rimosso.