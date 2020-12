Texas, l'abbraccio del medico al paziente Covid conquista il Web. FOTO

Lo scatto è stato realizzato da un reporter giapponese nel reparto di terapia intensiva dello United Memorial Medical Center di Houston. "Il paziente voleva andarsene per passare le feste con la moglie" ha raccontato il dottore

Una foto scattata dal reporter giapponese Go Nakamura in un ospedale di Houston sta facendo il giro del Web. Uno scatto che racconta la fatica e l’umanità di un medico. Un abbraccio che dice più di tante parole. In quella stretta, che il dottor Joseph Varon dà (nel giorno del Ringraziamento) a un anziano malato di Covid-19 e ricoverato nel reparto di terapia intensiva dello United Memorial Medical Center, c’è la stretta delle migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari che da mesi stanno combattendo contro il virus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Il racconto dietro l'abbraccio approfondimento Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: l’Italia è quinta "Mi è venuto spontaneo” racconta il dottor Varon. “Piangeva e chiedeva di sua moglie. Stava cercando di alzarsi dal letto. Voleva andarsene. Non mi sono accorto che mi stavano fotografando. L’ho abbracciato perché mi sono sentito molto triste. Ero al mio 252esimo giorno di lavoro consecutivo”. “Veniamo nelle camere vestiti come astronauti” dice ancora il medico. “Nonostante il capo reparto abbia sempre con sé una propria foto in modo da farsi conoscere e riconoscere dai pazienti che visita, l’uomo confessa che l’infezione causata dalla pandemia è un’esperienza molto frustrante per i contagiati”.

