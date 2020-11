Morte di Maradona, indagato il medico personale per omicidio colposo

Per i magistrati il fuoriclasse argentino 'non sarebbe stato curato adeguatamente'. Perquisita anche l'abitazione e l'ambulatorio

Non si placano le polemiche sulla morte di Diego Armando Maradona. A pochi giorni dalla morte del fuoriclasse, avvenuta il 25 novembre, la giustizia argentina ha avviato un'indagine su Leopoldo Luque, suo medico personale, ordinando la perquisizione dell'abitazione e dell'ambulatorio. Il dottore, è stato accusato di omicidio colposo con l'ipotesi che il fuoriclasse argentino non sia stato curato adeguatamente: lo dicono fonti di polizia e giudiziarie all'agenzia argentina Telam. Al medico sono stati letti i suoi diritti nel corso della perquisizione al suo domicilio. La notifica, precisano le fonti all'agenzia, non significa una convocazione da parte dei magistrati, né fa scattare un arresto: viene solo informato che si indaga su di lui per il presunto reato.