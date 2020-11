Covid Usa, restrizioni e chiusure notturne a San Francisco

Il sindaco London Breed ha annunciato da lunedì 30 novembre una serie di misure valide fino al 21 dicembre: le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 22 alle 5. L.A. vieta raduni al di fuori famiglia, varato decreto che invita la popolazione a stare a casa. In Usa oltre 4 milioni di nuovi casi a novembre, più del doppio del mese di ottobre

Negli Usa prosegue l’ondata di contagi da coronavirus. Diverse amministrazioni locali stanno varando misure per limitare l’emergenza (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). La città di San Francisco, ad esempio, ha annunciato da lunedì 30 novembre una serie di restrizioni a causa dell’aumento dei casi. Le attività non essenziali saranno chiuse e le riunioni vietate dalle 22 alle 5: una misura che rimarrà in vigore fino al 21 dicembre, come ha annunciato il sindaco London Breed. Anche la contea di San Mateo vicino a San Francisco è interessata dalle stesse misure.

Los Angeles vieta raduni al di fuori famiglia leggi anche Covid mondo, Usa superano i 13 mln di contagi. Asia teme terza ondata Poche ore prima, la contea di Los Angeles, dove erano già state introdotte limitazioni agli spostamenti notturni, per frenare la diffusione dei contagi da Covid-19, ha varato un nuovo decreto in cui invita la popolazione a rimanere in casa e vieta a partire da lunedì ogni raggruppamento di persone, pubblico o privato, al di fuori di ogni singolo nucleo familiare. In Usa oltre 4 milioni di nuovi casi a novembre Negli Usa a novembre sono stati superati i 4 milioni di nuovi casi di coronavirus, oltre il doppio rispetto al mese di ottobre. Lo rileva il New York Times sulla base dei dati aggiornati a sabato 28 novembre, e sottolineando come nel lungo weekend del Thanksgiving molti Stati non pubblichino i dati. Attualmente la media è di 170 mila nuovi casi al giorno, con oltre 1 milione di casi nell'ultima settimana che porta il numero dei contagi dall'inizio della pandemia a oltre 13 milioni.