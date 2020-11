2/20 ©Ansa

L’Oms non ha caricato i dati dell’ultimo giorno relativi agli Usa. Ma gli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University, hanno registrato circa 200mila contagi. Quindi a livello globale, sarebbero il Paese che ha avuto più nuovi casi in 24 ore. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo per casi totali (superati i 13 milioni di casi) e vittime (quasi 265mila)

Covid mondo, gli Usa superano 13 milioni di contagi