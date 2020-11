Takao Yaguchi, il creatore di Sampei è morto all'età di 81 anni

L'artista giapponese aveva creato il celebre manga nel 1973, da cui era stata tratta una serie televisiva arrivata in Italia negli anni '80. Il decesso è avvenuto il 20 novembre, i familiari ne hanno dato notizia oggi



L'artista manga giapponese Takao Yaguchi, noto come l'autore del manga da cui è stata ripresa serie di cartoni animati diffusa in Italia negli anni ’80 con il titolo di “Sampei, ragazzo pescatore” (titolo originale "Tsurikichi Sanpei"), è morto di cancro al pancreas il 20 novembre in un ospedale di Tokyo.

Il suo vero nome era Takahashi La notizia del decesso è stata diffusa dai suoi familiari oggi mercoledì 25 novembre. Yaguchi, il cui vero nome era Takao Takahashi, aveva 81 anni ed era nato nella prefettura di Akita, nel Nord-Est del Giappone. Dopo aver lavorato come banchiere per 12 anni, ha fatto il suo debutto come artista manga professionista con la storia unica di "Ayu" nel 1970.