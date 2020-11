Regno Unito, un errore "porta" Topolino in tribunale

Topolino citato in giudizio. È successo a Stoke-on-Trent, nel Regno Unito, dove un errore nei documenti del tribunale locale ha convocato a comparire davanti alla corte come imputati, oltre a Mickey Mouse, anche altri personaggi dei cartoni animati come Paperino, Bugs Bunny, la Bella Addormentata e Crudelia De Mon. A segnalare tra gli altri il singolare disguido, come riportato anche dalla Bbc, è stato l'avvocato divorzista Leisha Bond.