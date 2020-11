Covid, il Re di Spagna Felipe VI in isolamento preventivo

Il sovrano ha incontrato una persona poi risultata contagiata dal coronavirus e ha sospeso per dieci giorni tutte le sue attività ufficiali. Secondo El País, non è chiaro se il capo di Stato si sottoporrà a un test diagnostico, ma il Palazzo Reale ha specificato che "si atterrà a quanto stabilito dalla normativa sanitaria"

Il Re di Spagna Felipe VI si è messo in isolamento preventivo dopo aver avuto un contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Lo ha annunciato il Palazzo Reale in un comunicato, precisando che il sovrano ha sospeso per dieci giorni tutte le sue attività ufficiali. Secondo El País, fonti della Zarzuela non hanno voluto rivelare chi sia o in quale contesto sia avvenuto l’incontro, sostenendo che fosse privato.