Francia, Covid in allevamento di visoni: esemplari saranno abbattuti

Rilevata per la prima volta in Francia la presenza di Covid-19 in un allevamento di visoni. Nella struttura che si trova a Eure-et-Loir, dipartimento della regione Centro-Valle della Loira, a sud ovest di Parigi, vivono mille esemplari. A renderlo noto i ministeri dell'Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica francesi che hanno ordinato "l'abbattimento di tutti i 1.000 animali ancora presenti nell'allevamento e l'eliminazione dei prodotti di questi animali". In una nota i ministeri hanno comunicato che dei quattro allevamenti di visoni nel Paese, uno è risultato non contagiato mentre "negli ultimi due sono ancora in corso analisi", i cui risultati sono attesi in settimana.